Usta sanatçı Ferdi Özbeğen vefatının 10. yıl dönümünde anılıyor. Altın Plak ödülünün sahibi Ferdi Özbeğen ölmeden önce prostat kanseriyle mücadele ediyordu. Peki, Ferdi Özbeğen kimdir? Ferdi Özbeğen ne zaman öldü?

1965 yılında Hürriyet’in düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasıyla müzik dünyasına adım atan usta sanatçı Ferdi Özbeğen, 12 yıl prostat kanseriyle mücadele ettikten sonra solunum yetmezliği nedeniyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 28 Ocak 2013 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Peki, Ferdi Özbeğen kimdir?

FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR?

Ferdi Özbeğen İzmir'de Afet ve Hasan Özbeğen'in oğlu olarak 1941'de dünyaya geldi.

Ferdi Özbeğen anaokul ile ilkokul birinci sınıfı Şişli Terakki Vakfı Özel Işık Koleji'nde okudu.

Ortaokulda müzik öğrenimine başlayan Ferdi Özbeğen, 1960'ta İzmir Özel Türk Kolejinden mezun oldu ve daha sonra İstanbul'da İktisat Fakültesini kazandı.

Babasının 1963'te vefat etmesi üzerine eğitimini yarıda kesmek zorunda kalan Ferdi Özbeğen, ilgi alanı olan müziğe yöneldi.

Ferdi Özbeğen, Hürriyet Gazetesi'nin 1965'te düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kes Kes" ve "Sandığımı Açamadım" şarkılarını yorumladı.

Kurduğu grubun dağılmasının ardından 1977 yılında ilk albümünü çıkaran Özbeğen, "Sohbet" adlı plağıyla "Altın Plak" ödülünü, "Mutluluklar" ile de "Platin Plak" ve "Altın Piyano" ödüllerini kazandı.

Müzikal yaşamına 28 albüm sığdıran Özbeğen, 1980'de, Gülşen Bubikoğlu, Tanju Gürsu ve Hulusi Kentmen ile "Tanrıya Feryat" adlı filmde oynadı. Banu Alkan ile "Piyanist" adlı yapımda yer alan sanatçı, 1980'li yılların en popüler yapımlarından biri olan "Perihan Abla" adlı dizide de konuk oyuncu olarak yer aldı.

1960'lı ve 1970'li yıllarda plaklarıyla çok sayıda ödül kazanan Özbeğen, "Kandil", "Büklüm Büklüm", "Yaktı Geçti", "İşte Bu Bizim Hikayemiz", "Sevda", "Piyanist" ve "Ağla Halime" gibi klasik şarkılara sesiyle hayat vermişti.

12 yıl prostat kanseriyle mücadele eden Ferdi Özbeğen, solunum yetmezliği nedeniyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 28 Ocak 2013 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

30 Ocak tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenin ardından Ferdi Özbeğen'in cenazesi Levent Camii'ne getirildi, burada öğlen kılınan cenaze namazının ardından da Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ferdi Özbeğen’in hayatını anlatan 'Şöhret Dediğin' adlı kitap bulunmaktadır.