Ferdi Tayfur’ın kızı Tuğçe Tayfur’a seslendiği son videosu ortalığı karıştırdı! Baba-kız-menajer birbirine girdi

Ferdi Tayfur, Instagram hesabından isim vermeden kızı Tuğçe Tayfur’a yönelttiği eleştirilerle dikkat çekti.

"Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" şeklindeki mesajıyla kızına göndermede bulundu.

Ancak Tuğçe Tayfur, babasının bu mesajını basın danışmanı Şirin Gözalıcı'nın yazdığını ileri sürdü.

Ferdi Tayfur, Instagram hesabından bir video paylaşarak mesajın kendisine ait olduğunu söyledi.

Ferdi Tayfur, videoda "Kim ne yaparsa kendine yapar" şeklinde konuştu.

“NEDEN KAÇIP GİTTİĞİMİ ANLADINIZ MI?”

Tuğçe Tayfur ise bu paylaşıma yanıt vererek, "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim" dedi.

“LAF DALAŞINA GİRECEK DEĞİLİM”

Tuğçe Tayfur ise bu paylaşıma yanıt vererek, "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim" dedi.

“HADDİNİ BİLMİYORSA ONA ÖĞRETECEĞİM”

"Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin" şeklinde konuştu.