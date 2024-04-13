Bayiden sıfır araç alacaklar dikkat! Mahkemenin verdiği son karar muhakkak aklınızda bulunsun

Kaynak: Sabah
Bayiden sıfır araç alacaklar dikkat! Mahkemenin verdiği son karar muhakkak aklınızda bulunsun
Aynı bayiden sıfır kilometre 2 kez araç alıp ikisinde de aynı sorunu yaşayan araç sahibiyle ilgili Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar çıktı.

2016 yılında İstanbul’da bir müşteri, 193 bin 494 Euro’ya yeni bir araba satın aldı. Satın aldıktan yaklaşık on ay sonra araba arızalandı ve yolda kaldı.

SIFIR ARAÇTA MOTOR SORUNU

Müşteri, arabayı aldığı bayiye çekiciyle götürdü. Servis incelemesinde, arabanın motorunun değiştirilmesi gerektiği tespit edildi.

Bayi ile yapılan anlaşma sonucunda, müşteri arızalı arabayı 13.300 Euro ek ödeyerek yeni bir araçla değiştirdi. Yaklaşık iki yıl sonra, yeni araba seyir halindeyken arıza yapmaya başladı. Müşteri, arabayı tekrar yetkili servise götürdü ve motorun değiştirilmesi gerektiği söylendi.

DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Motor değişimini kabul etmeyen müşteri, arabanın üretim kaynaklı gizli kusurları olduğunu ve motor değişimini gerektirecek bir sorunun kabul edilemez olduğunu iddia ederek, arabanın kusursuz bir benzeriyle değiştirilmesini talep etti ve dava açtı.

MAHKEME ‘ÜRETİM HATASI’ DEDİ

Mahkeme, arabada meydana gelen arızaların üretim hatasından kaynaklandığını ve sıfır kilometrede alınan bir arabanın motor değişimini gerektirecek şekilde kusurlu olmasının, müşterinin katlanmak zorunda olmadığı bir durum olduğunu belirtti.

BAYİ ‘KUSURSUZ’ DİYE SAVUNDU

Bu nedenle, müşterinin arabanın kusursuz bir benzeriyle değiştirilmesi talebinin yasal şartları karşıladığına ve bu talebin haklı olduğuna karar verdi. Bayi ise, arabada üretimden kaynaklı bir kusur olmadığını savundu.

Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi, kullanıcı hatasından kaynaklanmayan ve değişim maliyeti yüksek olan bir arızanın, müşterinin katlanmak zorunda olmadığı bir durum olduğunu ve müşterinin onarım hakkını kullanmaya zorlanamayacağını belirtti. Mahkeme, bu gerekçelerle arabayı bayinin kusursuz bir benzeriyle değiştirmesi gerektiğine hükmetti.

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