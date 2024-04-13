Erdoğan’ın seçimden sonra biletini kestiği ilk kişi olacak! Başkent kulislerinden gelen son bomba iddia

Kaynak: Sözcü
Erdoğan’ın seçimden sonra biletini kestiği ilk kişi olacak! Başkent kulislerinden gelen son bomba iddia
31 Mart’taki büyük hezimetten sonra AKP’de yerel seçimin faturası kime kesileceği merak ediliyordu.

Adalet ve Kalkınma Partisi 22 yıl sonra ilk kez 31 Mart’ta CHP’nin gerisine düşerek ikinci parti oldu. Parti içinde tartışmalar sürerken, Gazeteci Veli Toprak’tan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Toprak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerden sonra ilk görevden alacağı ismin AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz olduğunu ileri sürdü.

YAVUZ’UN MEMLEKETİNDE 5 İLÇE KAYBEDİLDİ

AKP, Yavuz’un memleketi Sakarya’da da 5 ilçe belediyesini kaybetti ve sayı 8’e düştü.

AKP’lilerden Yavuz‘a ağır eleştiriler geldi. AKP Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar ise Yavuz’u X hesabından “Sakarya’mız ülke genelinde en yüksek oy oranına ulaştığımız 7. şehir oldu. Aday belirleme süreci ile ilgili Ali İhsan Yavuz’a yönelik iddialar gerçek dışıdır. Süreç istişarelerle şeffaf ve hakkaniyetli biçimde yürütülmüştür” diye savundu.

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“HALA ÖVÜNÜYORSUNUZ”

Bayraktar’ın açıklamasına AKP’lilerden tepki yağdı. Bir partili “Ali İhsan Yavuz, bu seçimde de hiç bir şey olmadı mı?” diye sordu.

Bir partili de Yavuz için, “Bu kişi başarısızlığın resmi… 2019’da İstanbul’u, 2024’te tüm illeri kaybettirdi. Onurlu bir istifa da önemlidir. Kılıçdaroğlu gibi 20 seçim kaybedip hâlâ başarılıyız mı diyeceksiniz” dedi. Bir başkası “5 belediyeyi kaybettiniz hâlâ övünüyorsunuz. AKP Sakarya’da hüsrana uğradı” eleştirisini yaptı.

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