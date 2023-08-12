Ferdi Tayfur'un kızı bakın kiminle evleniyor. Müstakbel damat belli oldu

Geçen yıl nişanlandığı Burak Kalfa'dan olaylı bir şekilde ayrılan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un kiminle evleneceği belli oldu. Tayfur müstakbel eşinin kim olduğunu ve nasıl tanıştıklarını anlattı.

Ferdi Tayfur'un kızı bakın kiminle evleniyor. Müstakbel damat belli oldu

Editör: Özlem KIRAL

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Burak Kalfa ile davalık olan Tayfur, aradığı aşkı sonunda buldu. Nikah hazırlıklarına devam eden Tuğçe Tayfur, müstakbel eşi hakkında yapılan haber ve yorumlara da yanıt verdi.

maneviyatim-agir-basiyor-diyerek-1-nfqm.jpg

Şimdilerde nikah için hazırlıklar yapan Tuğçe Tayfur, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tayfur, müstakbel eşi hakkında yapılan haber ve yorumlara kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

640xauto-001.jpg

Tuğçe Tayfur müstakbel eşinin fotoğrafını paylaşarak şu sözleri not düştü: "İşi bıraktığımda herkes birileri için bıraktım sanmıştı halbuki tam tersiydi. Yuva kurmaktan başka istediğim hiçbir şey yoktu. Daha düzenli çoluk, çocuklu bi hayat. Neyse ben işi bırakmayayım diye çok büyük baskılar gördüm ama başımı dik tuttum şantajları tehditleri aileme anlattım.

Tam o sıralarda Muhammet Bey karşıma çıktı ve ticari bi birliktelik sundu. Aslında amaç para kazanmak değildi. Kafam dağılıcaktı, bende kabul ettim. Zaman geçtikçe Muhammet Bey benim yüzümden ölüm tehditleri almaya başladı. O da şikayetçi oldu. Benim yaşadığım her şeye birebir şahit oldukça aramızdaki bağ kuvvetlendi. Şimdi bir kaç 2. sınıf magazin sitelerinde Muhammet Bey için 'ağır abi, mafyatik' gibi tabirler kullanmışlar.

Bizim piyasamızla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ticaret insanı, işinde gücünde. Benim yüzümden kendini kaosun içinde bulan ama yine de elinden gelenin fazlasını yaparak yanımdan bir saniye bile ayrılmayan bir adam kendisi. O yüzden insanlara böyle tabirler kullanmadan önce ticari hayatlarına bir bakın bakalım... Yanımda olup destek verdiğin her gün için teşekkür ederim..."

640xauto-1.jpg

'RESMİ NİKAHTAN SONRA HESABIMI KAPATACAĞIM'

Çok geçmeden Muhammet Aydın da ınstagram sayfasında Tuğçe Tayfur'u destekleyen bir açıklama yayınladı.

"Resmi nikah sonrası profilim kapanacaktır. Aptalca magazin ve ünlü olma çabaları üzgünüm bende yok. Benden size ekmek çıkmaz. Ne ismimi gazetelere çıkarıp zengin olmaya ihtiyacım var, ne de hayatıma aldığım kadınımın ismini kullanmaya...
Ticari faaliyetlerimi sürdürdüğüm tüm şirketler tarafıma ait ve aile fertlerimin dahil ismini kullanmamış adam olarak yeri geldi aile şirketlerini yönettiğimi konuştunuz, yeri geldi mafyatik lanse edildim. Komik"

640xauto-2.jpg

İlgili Haberler
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı hakkında yakalama kararı çıktı
Sosyal medyada günün esprisi geldi. Emekliler çeşmeye tatile giderken. Ferdi Tayfur'un şarkısı ile paylaştılar
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a eski nişanlısından kaset şantajı
Başörtülü pozlarıyla gündemdeydi! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur 3. kez nişan attı
Öne Çıkanlar
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
ATM önünde sıra kavgası: 1 ölü Yaşam
ATM önünde sıra kavgası: 1 ölü
Kısmet 9 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kısmet 9 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?
Cengiz Ünder Fenerbahçe'de Spor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'de
Dönence 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Dönence 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?
Ünlü aktör Haluk Bilginer'in kızı yıllar sonra ortaya çıktı Magazin
Ünlü aktör Haluk Bilginer'in kızı yıllar sonra ortaya çıktı
Visca'nın son durumu belli oldu Spor
Visca'nın son durumu belli oldu
Fatih Altaylı Devlet Bahçeli’ye Halil Konakçı’yı sordu: Size göre, Hatay Türk toprağı mıdır, Arap toprağı mıdır? Güncel
Fatih Altaylı Devlet Bahçeli’ye Halil Konakçı’yı sordu: Size göre, Hatay Türk toprağı mıdır, Arap toprağı mıdır?