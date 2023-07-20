Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a eski nişanlısından kaset şantajı

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Burak Kalfa ile birlikteliğiyle çok konuşulan Tuğçe Tayfur, ilişkisini sonlandırdı. Tuğçe Tayfur, ayrılık sürecinden sonra nişanlısının kendisini ve ailesini tehdit ettiğini belirtti.

Tayfur, sosyal medya hesabından şaşırtan açıklamalar yaptı:

"HAK ETTİĞİN CEZAYI ALACAKSIN"

Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi... Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum.

"GEMİLERİ YAKTIM ARTIK"

"Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp, istediğim mekanda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi babamı beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!"

"EMİNİM ONLAR DA SESSİZ KALMAYACAK"

"Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum! Benimle birlikte birkaç kadının daha canını yaptığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak! Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa."

Evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. 15 gün sonra nişan atan Tayfur sonra sevgisiyle yeniden barışmıştı. Ancak bu barışma da uzun sürmedi ve Tuğçe Tayfur Burak Kalfa ile ayrıldıklarını duyurmuştu.