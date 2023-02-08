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Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü

Galatasaray'da sakatlanan Muslera'nın durumunu Sarı - Kırmızılı taraftarlar merakla takip ediyor.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:30
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Fernando Muslera ile Okan Buruk konuştu

Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Trabzonspor maçının 83. dakikasında Bakasetas'ın frikiğini kurtardı. Muslera'dan dönen topa Bartra hamle yapmak istedi ama Uruguaylı file bekçisi hızlı davrandı. Bu sırada İspanyol stoper topa vurmak isterken Muslera'nın sağ ayak bileğine istemeden vurdu. Acı içinde yerde kalan Muslera, sedyeyle sahayı terk etti
KISMI ÇÖKME
Galatasaray Kulübü, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Fernando Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiğini açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüpten, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak maçın 85. dakikasında yerini Okan Kocuk'a bırakan Fernando Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın yapılan tetkiklerinde ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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