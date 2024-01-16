Fernando Santos'tan transfer açıklaması. Yapılan planı anlattı

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Fernando Santos'tan transfer açıklaması. Yapılan planı anlattı
Eyüpspor'u sahasında 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Fernando Santos mücadele sonrasında konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u ağırladı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar rakibini Salih Uçan, Cenk Tosun (2) ve Ante Rebic'in golleriyle 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın başında çıktığı 2. maçından da galibiyetle ayrılan Fernando Santos mücadelenin ardından transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın transfer sözleri:

"Bu konuları zaten biz yönetimle görüşüyoruz, 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz, ama spesifik olarak oyuncularla ilgili yorum yapamam, onlarla ilgili şu anda bir şey söyleyemem, daha iyi oyuncular getireceğiz buraya, benim için şu anda buradaki oyuncuların neler yaptıkları önemli, ben buradaki oyuncularıma odaklanıyorum şu anda daha çok."

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