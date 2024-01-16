Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 4-0 kazandı.
Siyah-Beyazlı ekibin gollerini 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda ise Cenk Tosun'dan ve 87. dakikada Ante Rebic'ten geldi.
Beşiktaş bu sonuçla birlikte ligde çıktığı Karagümrük maçının ardından Fernando Santos yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda adını Son 16 Turu'na yazdırırken, Eyüpspor kupaya veda etti.