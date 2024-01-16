Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti

Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti
Kaynak: Haber Merkezi
Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, Eyüpspor engelini 4-0'la geçti, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını Son 16 Turu'na yazdırdı.
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi.

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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 2

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 4-0 kazandı.

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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 3

Siyah-Beyazlı ekibin gollerini 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda ise Cenk Tosun'dan ve 87. dakikada Ante Rebic'ten geldi.

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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 4

Beşiktaş bu sonuçla birlikte ligde çıktığı Karagümrük maçının ardından Fernando Santos yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 5

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda adını Son 16 Turu'na yazdırırken, Eyüpspor kupaya veda etti.

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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 6
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 7
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 14
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 15
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 20
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 21
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 22
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 23
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 24
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 25
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 26
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 27
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 28
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 29
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 30
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 31
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 32
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 33
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 34
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 35
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 36
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 37
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Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti 38
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