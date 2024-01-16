Arda Turan ne yapacağını şaşırdı. Yine karşısına Seçil Erzan çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Beşiktaş galibiyeti getiren golleri 16'da Salih Uçan, 36 (P) ve 67'de Cenk Tosun, 87'de Ante Rebic kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısı oynandığı sırada ise siyah-beyazlı taraftarlardan ilginç bir tezahürat geldi.

Adının Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasına karışmasına vurgu yapan taraftarlar Arda Turan'a 'paralar nerede' diye bağırdı.

Genç teknik adam ise yapılan bu tezahüratlara karşı tepki vermedi.