Beşiktaş'ta oynamaması gereken futbolcuları açıkladı. Arda Turan ne yapsın? Gürel Yurttaş yazdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta oynamaması gereken futbolcuları açıkladı. Arda Turan ne yapsın? Gürel Yurttaş yazdı
Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın evinde 4-0 kazandığı Eyüpspor maçını değerlendirdi

Sadece Beşiktaş için değil bu söyleyeceklerim. Fenerbahçe için de geçerli, Galatasaray için de.
Ayrıca Beşiktaş-Eyüpspor bağlamında da demiyorum. Genel olarak anlatmaya çalışıyorum.
Büyük kulüplerde oynamak kolay değil.
Hocaların hocası ölümsüz futbol adamı Coşkun Özarı derdi ki;
"Büyük futbolu büyük futbolcular oynar."
Sonra da eklerdi;
"Geçmişi büyük olanlar değil. O anda büyük olanlar."
Günümüze uyarlarsak...
Aynen geçerli.
Bugün maalesef Beşiktaş'ta oynamaması gereken oyuncular var. İsim istemeyin benden. Vermeyeceğim. Zaten yakından izleyenler görüyorlar gerçekleri.
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'la karşılaştı. Turu da geçti. Arda Turan ne yapsın? Takımı 1. lig için müthiş olabilir ama Süper Lig içir yeterli değil. Bu da ortaya çıktı.
Gelelim biz Beşiktaş'a.
Dediğim gibi takımda iyiler var. Bir de kötüler var.
Bu kötülere yer olmamalı. Sanırım Fernando Santos da görüyor bunu.
Farklı kazanan takımındaki eksiklerinin farkında olmalı.
Mesela Salip Uçan. 16. dakikada öne geçirdi takımını. Zaten kalitesiyle bu takımda olması gerekenlerden biri.
Ghezzal'da düzelişi görüyorum. Eski günlerine dönüşünün işaretini cerdi bana göre.
Demir Ege bu takımın uzun yıllar demirbaşı olacak diye düşünüyorum.
Biri penaltıdan 2 gol atan Cenk Tosun ise... Ne olacak bilemiyorum.
Zeten 2. golü attıktan sonra Fernando Santos'un onun yerine Semih'i alması ne düşündüğünü gösteriyor sanıyorum.
87'de de Tayfur'un defanstan kaptığı ve çevirdiği topla Rebic skoru 4-0 olarak ilan etti.

Sonuçta Beşiktaş Eyüpspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Sanırım Fernando Santos takımda kimin ne olduğunu artık anlamaya başladı.

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