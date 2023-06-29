Festivalde facia: 7 ölü

Hindistan’da Rath Yatra Festivali sırasında düzenlenen geçit töreninde bir aracın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın Tripura eyaletinde yer alan Unakoti’de düzenlenen Rath Yatra Festivali sırasında düzenlenen Ulto Rath alayı sırasında demirden hazırlanan araç yüksek gerilim hattına çarptı. Kaza sonucu elektrik akımına kapılan 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Çevredekiler elektrik akımına kapılmaktan korktukları için yaralananlara anında müdahale edemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılardan birçoğunun durumunun kritik olduğu aktarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İHA)