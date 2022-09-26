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Fethiye Belediyesi akaryakıt satın alacak

Fethiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü akaryakıt satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 14:57
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Fethiye Belediyesi akaryakıt satın alacak

Fethiye Belediyesi akaryakıt satın alacak
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Basın İlan’da “2023 YILI AKARYAKIT ALINMASI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) - 45.000 Litre Otogaz (LPG) - 5.000 Litre Dizel Motorin (Pro) - 10.000 Litre Euro Dizel Motorin (Diğer) - 1.400.000 Litre

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Yüklenici, Fethiye Belediyesinin hizmetinde kullanılan Resmi ve Kiralık Araçlara, İş makinalarına, depolara ve Jeneratörlere ihtiyaç nispetinde peyder pey, gerek kendi adı altında işlettiği akaryakıt dağıtım istasyonları, gerekse özel anlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı firmalar vasıtası ile akaryakıt sağlayacaktır.

Yüklenici tarafından idareye ait akaryakıt deposuna ve/veya idare tarafından düzenlenen istek fişi ile yükleniciye ait istasyondan sözleşme imzalanmasına müteakip 01.01.2023 tarihinde işe başlanacak olup; işi bitirme tarihi 31.12.2023 'tür.

İşe başlama tarihi: 01.2023

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 27.10.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İhaleye girecek istekliler; çalışır durumda olan akaryakıt istasyonuna sahip oldukları ya da anlaşmalı olduklarına dair belge sunacaklardır.

2- İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve geçerliliği devam eden, Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve geçerliliği devam eden Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve geçerliliği devam eden İstasyonlu Bayilik Belgesini,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini sunacaktır.

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