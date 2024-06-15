Japon çift Maika ve Jun'dan Tokat'ta ücretsiz saç tıraşı standı

Japonya'nın Kanagawa bölgesinden dünya turuna çıkan Maika ve Jun adlı çift, Türkiye'nin Tokat şehrine ulaşarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çift, Tokat'ın tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Tarihi Taşhan önünde ücretsiz saç tıraşı standı açarak hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekti.

Dünya turuna çıkarken gittikleri her ülkede topluma faydalı etkinlikler düzenlemeyi hedefleyen Maika ve Jun, Tokat'ta gerçekleştirdikleri ücretsiz saç tıraşı hizmetiyle büyük beğeni topladı. Çift, saç tıraşı hizmeti sunarken yerel halkla sohbet etti, kültürel alışverişte bulundu ve bu eşsiz deneyimi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.