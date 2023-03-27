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Fethiye’deki silahlı saldırı olayında 2 kişi tutuklandı 

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden mahkemeye sevk edilen 2'si tutuklanırken, iki şüpheli ise serbest bırakıldı. 

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 18:43
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Fethiye’deki silahlı saldırı olayında 2 kişi tutuklandı 

Fethiye’deki silahlı saldırı olayında 2 kişi tutuklandı 
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Edinilen bilgiye göre, Tuzla Mahallesi eski SSK Hastanesi önünde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda A.B., D.D. F.B  şahıslar yaralanmıştı. Saldırı sonucu yaralananlar Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Muğla KOM Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlatmıştı.

Devam eden ateşli silahla öldürmeye teşebbüs soruşturmasında şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar ile Ö.A., E.A, Y.K. ve S.A isimli şahıslar saklandıkları farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere Fethiye Adliyesi'ne getirildi. Tamamlanan sorgulamanın ardından Ö.A. ve E.A’nın tutuklandığı öğrenildi. Y.K. isimli şüphelinin adli kontrol şartıyla, S.A.’nın ise serbest bırakıldığı belirtildi. (İHA)

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