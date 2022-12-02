Hakan Şükür'den TRT spikeri açıklaması. FETÖ firarisi Hakan Şükür hain Fuat Avni gibi mesaj attı

Dünya Kupası'nda Kanada ile Fas arasında dün akşam oynanan maçı anlatan spiker Alper Bakırcıgil, Fas'ın 4. dakikada attığı golün ardından dünya kupalarındaki en erken golün Fetö firarisi olan Hakan Şükür'e ait olduğunu söyledi.

Bakırcıgil bu hatırlatması nedeniyle devre arasında yayından alındı. İkinci devrede maçı Cüneyt Kıran anlattı.

Fetöcü Hakan Şükür, bunun üzerine sosyal medya hesabından bir zamanların gizli Fuat Avni'si gibi bir mesaj yazdı.

Fas'ın golünün görüntüsünü TRT spikerinin anlatımıyla veren Fetö firarisi Hakan Şükür, üstüne de şunu yazdı:

"Korkma Titre..!!"