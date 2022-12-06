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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 13 gözaltı var

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) ve Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yöntemiyle kamu görevlerine sızmasına ilişkin 4 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 10:51
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Fetullahçı Terör Örgütü’ne İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen yönelik jandarma sınavlarında usulsüzlük operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 13 gözaltı var
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2012, 2014 ve 2015 yıllarında, JAMYO ve JATEK mülakat sınavlarında, aday numarası üzerinden kodlama yöntemiyle örgüt mensuplarının kamu görevine sızdırıldığına dair tespitlerin yapıldığı belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen görevdeki polis memuru, astsubay, infaz koruma memuru ve zabıtanın aralarında olduğu 17 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Samsun, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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