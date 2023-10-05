FETÖ firarisi Koray Vural yurt dışında yakalandı

MİT, FETÖ firarisi Koray Vural'ı yurdışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

KAYNAK: AA
FETÖ firarisi Koray Vural yurt dışında yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride yer alan, "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üyelikten" aranan firari Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve burada örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde görev alan Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında bulunuyordu.

Tacikistan'da bulunduğu süreçte Pensilvanya'ya sık sık giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den talimat alan Vural'ın, firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye'ye getirilmesi sonrası Tacikistan'dan kaçma planları yaptığı tespit edildi.

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