Halka arzda SPK Başkanı'ndan kritik uyarı

Sermaye Piyasası Kurulu SPK'nın Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den önemli bir uyarı geldi. İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de hem son gelişmeleri değerlendirdi hem de halka arzlar ve yatırımcı davranışları ile ilgili konuştu. SPK Başkanı, yatırımcılara bazı uyarılarda bulundu.

Gönül, "Sosyal medyada gruplar kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların menfaat temin ettiklerini tespit ettik. Sosyal medyada benzeri paylaşım yapanlara güvenmeyin. Kısa vadede işlem yapıyorsanız kredi çekip borsaya girmeyin. Duyum ve tüyo ile işlem yapmayın" uyarısında bulundu.