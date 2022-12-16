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  • FETÖ’cü eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin cezası belli oldu. Cezasında takdir indirimi uygulandı

FETÖ’cü eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin cezası belli oldu. Cezasında takdir indirimi uygulandı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’daki davada daha önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bozma kararı üzerine yeniden yargılanan eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’ye, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan, takdir indirimi uygulanarak 12,5 yıl hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 20:15
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FETÖ’cü eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin cezası belli oldu. Cezasında takdir indirimi uygulandı

FETÖ’cü eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin cezası belli oldu. Cezasında takdir indirimi uygulandı
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ANKA'nın haberine göre; FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanı olan Adem Huduti, darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış ve Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16.Ceza Dairesi Huduti’ye verilen 15 yıl hapis cezasını onamıştı. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu, “yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeksizin takdir indirim uygulanmasına yer olmadığına” karar verildiği gerekçesiyle mahkumiyet kararını bozmuş ve Huduti yeniden yargılamaya başlamıştı.

Adem Huduti’nin yargılanmasına Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi. Huduti, duruşmaya, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarladı ve Huduti’nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı’nın avukatı Bayram Taşkın, mütalaaya iştirak etmediklerini belirterek, sanığın iddianamede er alan suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Huduti ile aynı davada yargılanan Murat Mutlu, Fatih Gürcan ve Eyüp Özcan ise beraat talebinde bulundu.

Savunması istenen Adem Huduti, savcılığın yeni bir mütalaa hazırlamasını beklediklerini belirtti. Huduti, mütalaaya ilişkin yaptığı savunmasında şunları söyledi:

"Suçum, darbecileri öldürmeyip yargıya teslim etmemdir"

“Bugüne kadar yaşanan süreçte düşman olarak görüldüğüm açıktır. Suçum, darbecileri öldürmeyip yargıya teslim etmemdir. Darbeciler, 2. Ordu’da idareyi hiçbir zaman ellerine geçiremediler. Amaçlarını gerçekleştirememişlerdir. Darbecilere karşı hareket ettiğim ortadadır. İlk bilgileri aldıktan sonra durumu aydınlatmaya çalıştım ve ilk darbe karşıtı emri verdim.”

Huduti, 6 yıl 5 aydır tutuklu olduğunu kaydederek tahliyesine karar verilmesini talep etti. Huduti’nin avukatı Ersin Oktay Huduti ise müvekkilinin darbeye ve Ankara’ya götürülmek istenmesine direndiğini, darbe gecesi 2. Ordu Komutanlığı’ndan dışarı çıkmak isteyenler için ‘vur emri’ verdiğini ifade ederek Huduti’nin beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Adem Huduti’nin ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, sanığa bu suçtan, takdir indirimi de uygulayıp 12,5 yıl hapis cezası verdi.

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Şevket
16.12.2022 20:49
Adam yaşlı içerde ölür. Chp bu adamlara neden sahip çıkmıyor. Adam darbeye katılmamış. Öldükten sonra mı beraat alıcak.  
 
Ömer kandemir
16.12.2022 20:43
Bu nasıl ceza mükafat gibi  
 
1950
16.12.2022 20:27
Şimdi tsk da bu anlayıştakiler yok mu sanıyorsunuz ????  
 
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