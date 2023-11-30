FETÖ'den ihraç edilen hakim MHP'li isimle evlendikten sonra mesleğe geri döndü

FETÖ iddiasıyla meslekten atılan hakim Serpil Telli’nin MHP Şanlıurfa milletvekili İbrahim Özyavuz’la evliliğinden sonra göreve geri dönmesi gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
FETÖ'den ihraç edilen hakim MHP'li isimle evlendikten sonra mesleğe geri döndü

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, MHP’li Özyavuz ile FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen Serpil Telli’nin hikayesini anlattı.

Terkoğlu, FETÖ'den ihraç edilen hakim Telli’nin MHP'li Özyavuz’la evlendikten sonra mesleğe geri döndüğünü açıkladı.

Yazısında “Darbe girişiminin hemen ertesi günü 2 bin 745 savcı ve hâkim hakkında gözaltı kararı verildi. OHAL ilanının ardından, 24 Ağustos 2016’da FETÖ iltisakı olduğu iddia edilen 2 bin 847 hâkim ve savcı ihraç edildi.” diyen Terkoğlu şu ifadeleri kullandı:

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Bu isimlerin arasında karı koca hâkim Serpil Telli de vardı. 2014 yılında, HSK’de FETÖ ile karşıtlarının yarıştığı seçimde, Telli ailesi Fethullahçıların adayı Teoman Gökçe için çalışmıştı. MHP Urfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile Telli evlendi. Burası da bizi ilgilendirmez.

GÖREVE GERİ DÖNDÜ

Terkoğlu önce ihraç kararının kaldırıldığını sonrada Serpil Özyavuz’un 19 Haziran 2022’de Van’dan Ankara’ya tayin olduğunu belirtti.

İki ay sonra isr Telli’nin 11 Ağustos 2022’de ise Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atandığına değinen Terkoğlu “Sonra ne oldu bilinmez, geçen ocak ayında ise kadrosu genele çevrilmiş.” dedi.

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