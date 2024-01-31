Eski hakime istenen ceza belli oldu! FETÖ'nün Yargıtay fişleme birimi başındaydı…

Kaynak: AA
Eski hakime istenen ceza belli oldu! FETÖ'nün Yargıtay fişleme birimi başındaydı…
Ankara Cumhuriyet Savcılığı, 7 yıldır kaçak olan eski Yargıtay raportörü Necmeddin Özmen’in, “silahlı terör örgütüne katılmak”, “başkasının kimlik bilgilerini kullanmak” ve “terörün finanse edilmesi” suçlarından 32 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle yargılanmasına karar verdi.

Özmen, FETÖ’nün yargıdaki yapılanmasının bir parçası olduğu için aranıyordu. İddianamede, Özmen’in FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı ve örgüt içinde “Necip Bey” mahlasını taşıdığı ifade edildi.

Ayrıca, Özmen’in 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminden önce yüksek yargıda FETÖ’cü hakim ve savcıların seçilmesi ve terfi ettirilmesi için çaba sarf ettiği, FETÖ’nün “yüksek yargı sorumlusu” olarak atandığı belirtildi.

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Özmen’in yakalandığı sırada üzerinde başkasına ait bir kimlik, elindeki çanta ve poşette ise 18 bin 240 dolar, 34 bin 870 avro, 500 İsviçre frangı ve 20 bin lira para olduğu iddianamede yer aldı. Paraların yanı sıra bazı isimler ve tablolar içeren notların da ele geçirildiği, sanığın bu paraları FETÖ için toplayıp dağıttığı bildirildi.

İddianamede, Özmen’in dijital cihazlarına yapılan inceleme sonucunda da şu bilgilere yer verildi: “Özmen’in cep telefonunun IP adresinin VPN ile değiştirildiği, tabletinin de şifreli olduğu, tabletin verilerin saklandığı bellek bölümünün tamamen şifrelendiği saptanmıştır. Bu durumun, sanıkla ilgili beyanlar dikkate alındığında örgütsel gizlilik için yapıldığı kanaatine varılmıştır”.

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NECMEDDİN ÖZMEN KİMDİR?

Necmeddin Özmen, eski bir Yargıtay tetkik hakimi ve FETÖ üyesidir. 7 yıldır aranan Özmen, silahlı terör örgütüne üye olmak, başkalarına ait kimlik belgelerinin kullanılması ve terörizmin finansmanı suçlarından 32 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılanmaktadır.

Özmen, FETÖ’nün yargı yapılanmasında önemli bir rol oynamış, ByLock kullanmış, yüksek yargı sorumlusu olarak atandığı iddia edilmiştir. Özmen’in yakalandığında üzerinde ve çantasında çok miktarda para ve notlar bulunmuştur. Özmen’in dijital cihazları da şifreli olduğu için incelemeye alınmıştır.

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