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  • FETÖ'nün Fuat Avni'si olan Said Sefa casus olduğunu kabul etti

FETÖ'nün Fuat Avni'si olan Said Sefa casus olduğunu kabul etti

FETÖ'nün Fuat Avni'si olarak bilinen Said Sefa, telefonundaki yazışmaların ortaya çıkmasının üzerine casus olduğunu kabul etti.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:48
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FETÖ'nün Fuat Avni'si olarak bilinen Said Sefa casus olduğunu kabul etti

FETÖ'nün Fuat Avni'si olan Said Sefa casus olduğunu kabul etti
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Ayyıldız Tim isimli hacker grup geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün Fuat Avni'si olarak bilinen Said Sefa'nın telefonundaki yazışmaları ortaya çıkarmıştı. Bahsi geçen yazışmalarında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne rapor yazdığını ifade ediyordu. Said Sefa, farklı ülkelerin istihbarat örgütleriyle görüştüğünü ve onlara bilgi verdiğini kabul etti.

ÇEKTİĞİ VİDEO İLE AÇIKLADI

Firari Said Sefa, Sadece Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile değil, ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın istihbarat ve dışişleri ile görüştüğünü ve bilgi verdiğini söyledi. Hatta Kanada istihbaratı ile iki defa görüştüğünü de sözlerine ekledi. 

Said Sefa mesajlaşmalarında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne para karşılığı rapor yazdığını ifade ediyordu. Ancak son yayınladığı videoda para konusuna hiç girmemesi dikkat çekti. 

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne para karşılığı rapor yazdığını itiraf ettiği yazışması:

Said Sefa, farklı ülkelerin istihbarat örgütlerine, "Türkiye'nin IŞİD'e silah gönderdiğini, devlet yöneticilerinin kokain işi yaptığını açıkladım" dedi. Bu söylem Said Sefa'ya özgü bir durum değil, yurtdışındaki bütün FETÖ'cüler aynı söylemi yaşadıkları ülkelerin istihbarat örgütlerine anlatarak Türkiye konusunda bir algı yaratmaya çalışıyor. 

Öte yandan Said Sefa özel hayatıyla ilgili cinsel içerikli mesajlarından doğru olduğunu kabul ederek, o dönem eşinden ayrı olduğunu kısa süreli ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Kaynak: ODATV

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OSMAN
29.09.2022 13:15
Soysuz yemek yediğin ülkeye ihanet etmek nasıl bir şey  
 
Yusuf
29.09.2022 13:10
Nerdesin niye kaçtın,gelsene gelde bakan olursun artık  
 
Tülay Yenigün
29.09.2022 12:57
covid hastalığı geçiren 60 yaş üzeri tabiki kişiliğini değiştirmez. O yaşa kadar darbelerini aldı, pisikolojisini bastırıyorhastalıkların yarı sebebi de üzüntü, düşünmemeye çalışıyor ölmemek için.  
 
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