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  • FETÖ’cü Cevheri Güven'in darbe tweeti ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan iki gün önce attığı tweeti inkar etti

FETÖ’cü Cevheri Güven'in darbe tweeti ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan iki gün önce attığı tweeti inkar etti

FETÖ'cü Cevheri Güven iade talebiyle ilgili yapılan haber üzerine Odatv ve Sabah gazetesine tepki gösterdi. Cevheri Güven haberde yer alan 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce ‘tankın eli kulağında’ paylaşımı yaptığı iddiasını yalanladı. Cevheri Güven'in o paylaşımı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 12:45
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FETÖ’cü Cevheri Güven'in darbe tweeti ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan iki gün önce attığı tweeti inkar etti

FETÖ’cü Cevheri Güven'in darbe tweeti ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan iki gün önce attığı tweeti inkar etti
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FETÖ'cü Cevheri Güven Adalet Bakanlığı'nın iadesiyle ilgili harekete geçtiği haberi üzerine Odatv, Sabah gazetesi, Odatv Genel Yayın Toygun Atilla ve Turkuvaz Medya ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'ı hedef aldı.  

Cevheri Güven haberde yer alan 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce 'tankın eli kulağında' paylaşımı yaptığına dair ifadeleri yalanladı.  

Cevheri Güven’in 13 Temmuz 2016 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Tankın eli kulağında" ifadelerini kullandığı paylaşımının ise hala sosyal medya hesabında durduğu ortaya çıktı

Cevheri Güven'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Sabah Gazetesi&OdaTV ikilisinin uydurdukları yeni yalan: 15 Temmuz'dan iki gün önce "tankın eli kulağında" diye paylaşım yaptığım yalanı. Ne yapsanız olmuyor. Her gün yalanın dozunu artırın olur mu Serhat Albayrak ve Toygun Atilla ikilisi. Bakalım hayal gücünüzün kapasitesi ne."

Cevheri Güven'in ‘yapmadım’ dediği o paylaşım:

ORTAYA ÇIKINCA KIVIRDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önce "Tankın eli kulağında" diye bir şey yazmadığını söyleyen Cevheri Güven aradan yarım saat geçtikten sonra paylaşımı kabul ederek geri adım attı. 
Cevheri Güven şunları yazdı:

"Ülkenin militerleşmesi, polisin ve askerin 7 Haziran seçiminden sonra aşırı görünür olmasıyla ilgili rahatsızlığımı dile getirdiğim tweeti, darbe çağrısı gibi tam tersi yorumlamak için ancak sizin kadar yalancı olmak lazım."

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Yalçın Türk
30.09.2022 13:40
istiklal caddesi gibi bir yerde güvenlik güçlerinin kamuflajlı ve uzun namlulu silahlarla gezmesine ne gerek var, yakında tanklarıda sokağa salarsınız manasında söylenmiş bir söz..  
 
Abbas
30.09.2022 12:52
Anlaşmalı Darbenin olacağını Yandaş Gazeteciler Aylar öncesinde Yazdı, Niye Önlenmedi, Allah’ın Bir Lütfu Yerine Gelsin Diye Mi ???  
 
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