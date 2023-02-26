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Fettah Can depremzede çocuklara umut olacak

Ünlü müzisyen ve şarkıcı Fettah Can, konserlerinden elde ettiği gelirleri, depremzede çocukların yararı için harcayacak.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 11:27
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Fettah Can konserlerinden elde ettiği gelirle depremzede çocuklara umut olacak

Fettah Can depremzede çocuklara umut olacak
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Şarkıcı Fettah Can, 11 ilimizi etkileyen ve 40 binin üzerinde vatandaşımızın vefat ettiği Asrın Felaketi sonrası kolları sıvayan ünlü isimlerden oldu. Depremzede çocuklara umut olacağını açıklayan Fettah Can, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

FETTAH CAN DEPREMZEDE ÇOCUKLARA UMUT OLACAK

"Ağır bir felaket yaşadık. Oradaki illerimizin, insanımızın ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız. Sahnelerimden elde ettiğim gelirler doğrultusunda deprem bölgesindeki çocuklarımızın hayata geri dönmelerini sağlamak istiyorum."

 

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