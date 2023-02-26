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100 milyon tonluk molozun ne olacağı belli oldu. Deprem sonrası merak konusu olmuştu

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan iki büyük depremin ardından oluşan moloz yığınlarının 100 milyon tonu bulacağı düşünülürken bunların ayrıştırılacağı ve öğütülerek altyapı çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 13:18
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Depremden sonra ortaya çıkan molozlara ne olacağı belli oldu

100 milyon tonluk molozun ne olacağı belli oldu. Deprem sonrası merak konusu olmuştu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu şehirlerde oluşan moloz yığınlarının ne olacağı ortaya çıktı.

Yıkımdan geriye kalan molozların çevreye zarar vermeden ayrıştırılacak ve öğütülerek altyapı çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.

MOLOZLARIN ÜSTYAPIDA KULLANILMASI YASAK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Yığınların öğütülmesi için konkasör makinaları kullanılacak. Taş kırma işlevini yapan konkasörler maddeleri stabilize malzeme haline getireceği ifade edildi. Stabilize malzemesi yol, otopark ve dolgu malzemesinin yanı sıra birçok altyapı çalışmasında kullanılacağı ve çevreye verebileceği zarar sebebiyle ise yığınların üstyapıda kullanılmasının önüne geçileceği aktarıldı.

HURDADAN 7 MİLYON TL

Enkazların içinde ekonomiye kazandırılacak hurda demirler bulunuyor. Bunların da geri dönüştürülmesi noktasında elekten geçirilmesi gerekecek. Bölgede yıkılan ve yıkılacak binalardan 100 milyon tona yakın enkaz oluşması bekleniyor. Çökmüş ve ağır hasarlı olan tüm binalardan elde edilecek çelik, demir hurdasının yaklaşık 1 milyon 750 bin ton olması bekleniyor. Enkazdan çıkacak demir hurdalarının geri dönüşüme katkısının yaklaşık 7 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

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