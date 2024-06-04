Fetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi? Flaş iddia üzerine jet hızıyla açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi? Flaş iddia üzerine jet hızıyla açıklama geldi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde olan ve son günlerde "kaçırıldığı" iddia edilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’ ilişkin Türkiye'ye iade edilmek üzere olduğu öne sürüldü. Güvenlik kaynakları söz konusu iddianın doğru olmadığını duyurdu.

Gazeteci Müyesser Yıldız, ABD’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye teslim ettiğini ve Gülen'i taşıyan uçağın ise Türkiye yolunda olduğunu iddia etmişti. İddialara güvenlik kaynakları tarafından yalanlama geldi.

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Sosyal medyada gündem olan iddialarla ilgili İHA’nın ulaştığı güvenlik kaynakları tarafından yapılan bilgilendirmede “Sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberler doğru değildir” ifadeleri kullanıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğindeki sessizlikle birlikte “Kaçırıldı” iddiaları da ortaya atılmış, söz konusu iddialardan sonra Anadolu Ajansı (AA), çiftliği dron ile görüntülemiş ve görüntülerde nöbet tutan güvenlik görevlilerinin yerlerinde olmadığı görülmüştü.

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"HABERİN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, söz konusu iddia ile ilgili üst düzey güvenlik ve istihbarat kaynakları ile görüştüğünü açıkladı.

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki en üst düzey resmi hem güvenlik hem de istihbarat kaynaklarına sorduğunu belirterek, kendisine söz konusu haberin doğru olmadığı söylendiğini aktardı.

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“GÜLEN MİT’E İADE EDİLDİ, UÇAĞI TÜRKİYE YOLUNDA”

Gazeteci Müyesser Yıldız, söz konusu iddiayı köşe yazısında şu ifadelerle aktardı:

"Günlerdir Pensilvanya’daki çiftliği boşaltılan ve buradan götürülen Fetullah Gülen’in sağlık durumu konuşuluyor, “Ölüyor, öldü” deniliyor.

Bugün itibarıyla gündeme gelen son iddia ise; ABD’nin, Gülen’i MİT’e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu.

Doğrudur, değildir – bilemeyiz; ama şundan çok eminiz: ABD, Gülen’i verdi veya verecekse mutlaka karşılığında bir şey istemiştir."

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