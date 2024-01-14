Feyenoord kendini ateşe attı

17. hafta mücadelesinde Feyenoord, NEC Nijmegen ile De Kuip’te kozlarını paylaştı ve maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Feyenoord, Javairo Dilrosun ve Santiago Gimenez’in golleriyle 2-0 öne geçse de, NEC Nijmegen, Dirk Propper ve Magnus Matsson’un golleriyle skoru dengeledi.

NEC Nijmegen’den Matthias Ross, maçın sonlarına doğru oyuna girdi.

Bu beraberlikle Feyenoord, lider PSV’nin 12 puan gerisine düşerken, NEC Nijmegen ise puanını 22’ye çıkardı.

İki takım da gelecek hafta Vitesse Arnhem ve Twente ile karşılaşacak.