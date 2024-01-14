Manchester United kaçtı, Tottenham kovaladı. Nefes kesen maçta gol yağmuru. Mirza Şeker yazdı

İngiltere Premier Lig'de kaos takımı Manchester United, Old Trafford'da son haftaların formda takımı Tottenham'ı ağırladı.

Kaos diyorum çünkü sadece 5 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi United.

Ancak maça da çok hızlı başladı ev sahibi.

3. dakikada Höjlund'un nefis golüyle kırmızı şeytanlar durumu 1-0'a getirdi.

Topu tavana çakan Danimarkalı, Premier Lig'deki 2. golünü attı. Gerçekten de bu top durdurulamazdı.

Harika bir yere vurdu ve çok sert şut çekti.

Maça iyi başlayan United, maçın başında bir gol daha bularak iyice rahatlamak istedi.

TOTTENHAM DURAN TOPTAN GOLÜ BULDU!

Maçta tempo bir kez bile olsun düşmezken, dengeyi Richarlison getirdi. 19. dakikada Porro'nun ortasına kafayı vuran Richarlison, Old Trafford'da durumu 1-1 yaptı.

Ayrı bir parantez de Timo Werner'e açmak lazım. Tottenham ile ilk maçına çıktı.

Premier Lig futbolcusu olduğunu düşünmüyorum. Tottenham bu adamı neden alır anlamak güç.

RASHFORD ATTI, MANU YENİDEN ÖNDE

Oyunda daha çok saldırgan olan taraf Tottenham, golü ağlarında gördü.

40. dakikada Rashford, ayak içi ile düzgün bir vuruş çıkarttı ve golünü attı.

Bu sezon iç sahada attığı ilk golün mutluluğunu yaşayan İngiliz yıldız, takımını öne geçirdi.

İlk yarı çok keyifliydi. İlk 45 dakikaya Manchester United 2-1 önde girdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıda henüz ilk dakika dolmadan Tottenham, Bentancur ile golü buldu.

Bu güzel gol sonrası maça bir kez daha denge geldi: 2-2

TOTTENHAM BASTIRDI

Manchester United kendi yarı alanından çıkmakta zorlanırken, Tottenham baskısını iyice arttırdı ve öne geçecek golü bulmaya çalıştı.

4 GOL VAR, KAZANAN YOK!

Premier Lig'deki nefes kesen Manchester United-Tottenham maçı 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Tottenham puanını 40 yaparken, Manchester United 32 yaptı.