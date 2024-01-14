Galatasaray Kayserispor'a hazırlandı. Sacha Boey ve Davinson Sanchez gelişmesi

Kaynak: İHA
Galatasaray Kayserispor'a hazırlandı. Sacha Boey ve Davinson Sanchez gelişmesi
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Okan Buruk’un yönlendirdiği Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

İki gruba ayrılan takım, 8’e 2 pas oyunuyla antrenmana devam etti. Taktiksel bir çalışmayla idman tamamlandı.

Ayrıca Kaan Ayhan takımla birlikte idmanın tamamına katıldı. Davinson Sanchez ve Sacha Boey takım çalışmasının bir kısmında yer aldıktan sonra kendilerine özel hazırlanan programla ekstra idman yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kayserispor ile karşılaşacak.

İlgili Haberler
Arda Güler kulübeden izledi. Vinicius Junior şov yaptı, Real Madrid Barça'ya fark atıp şampiyon oldu
Mozambik'in Bauque'si varsa Mısır'ın Salah'ı var
Mozambik'in Bauque'si varsa Mısır'ın Salah'ı var
Bonucci maç sonrası neye uğradığını şaşırdı
Bonucci maç sonrası neye uğradığını şaşırdı
İsmail Kartal: Zemin bize müsaade etmedi
'Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni mi kazandı'
'Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni mi kazandı'
Manchester United kaçtı, Tottenham kovaladı. Nefes kesen maçta gol yağmuru. Mirza Şeker yazdı
Galatasaray'a 2 önemli haber
Galatasaray'a 2 önemli haber
Feyenoord kendini ateşe attı
Feyenoord kendini ateşe attı
Son Haberler
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı. Kazada 2 kişi öldü Gündem
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı. Kazada 2 kişi öldü
Fatih Terim’i aklayan eller ve Seçil Erzan’ın kırık telefonu! Gündem
Fatih Terim’i aklayan eller ve Seçil Erzan’ın kırık telefonu!
Gaddar’ın yayını neden öne çekildi? Yazarlar
Gaddar’ın yayını neden öne çekildi?
Konut ve otomobil alınır mı? Yazarlar
Konut ve otomobil alınır mı?
Erdoğan, Kürdistan’a değil Teröristan’a mı karşı? Yazarlar
Erdoğan, Kürdistan’a değil Teröristan’a mı karşı?
Şehitler peş peşe... Âcil güvenlik toplantısı! Yazarlar
Şehitler peş peşe... Âcil güvenlik toplantısı!
Teröre karşı net ayarı! Yazarlar
Teröre karşı net ayarı!