Galatasaray Kayserispor'a hazırlandı. Sacha Boey ve Davinson Sanchez gelişmesi

Teknik Direktör Okan Buruk’un yönlendirdiği Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

İki gruba ayrılan takım, 8’e 2 pas oyunuyla antrenmana devam etti. Taktiksel bir çalışmayla idman tamamlandı.

Ayrıca Kaan Ayhan takımla birlikte idmanın tamamına katıldı. Davinson Sanchez ve Sacha Boey takım çalışmasının bir kısmında yer aldıktan sonra kendilerine özel hazırlanan programla ekstra idman yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kayserispor ile karşılaşacak.