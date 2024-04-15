Feyyaz Uçar veda etti haberine sert tepki

Aytunç Akın
Feyyaz Uçar veda etti haberine sert tepki
Beşiktaş'taki Yönetim Kurulu'nda görev alan ve aynı zamanda kulübün unutulmaz futbolcularından biri olan Feyyaz Uçar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan yalan habere isyan etti.

Fanatik gazetesi Feyyaz Uçar'ın yakın çevresine, "Bu görevi tamamen gönüllülük esasına göre yürütüyordum. Beni çağırdıklarında geldim ve kimse 'Ayrıl' demeden ayrılmayı da bilirim. Mevcut durumda bir başarısızlık söz konusu ve ben de bu sorumluluğu üstlenerek konuyu yönetim kuruluna taşıyacağım" ifadelerini kullandığını ve veda kararı aldığını yazmıştı.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar istifa iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Siyah Beyazlıların efsane oyuncusu Feyyaz Uçar, görevi bırakacağı şeklinde ortaya atılan iddiaya sert tepki gösterdi.

Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

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