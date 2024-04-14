Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı yakaladı

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Rizespor'da Zeqiri 33. ve 60. dakikalarda iki gol atarken, 82. dakikada Gaich skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla puanını 48 yapan Çaykur Rizespor, 4. sıradaki Beşiktaş ile puanını eşitledi ve 5. sıraya yerleşti.

Antalyaspor ise 42 puanla 10. sıraya geriledi.

Ligde çıktığı 3 maçı da üst üste kazanan Rizespor, haftaya Başakşehir deplasmanına çıkacak.

2 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.