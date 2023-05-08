Feyza Civelek'i gören bir daha baktı. 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından cesur pozlar

Kızılcık Şerbeti isimli fenomen dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Instagram'da paylaştığı pozlarla görenleri hayrete düşürüyor. Civelek'in dizinin zıttı bir hayat yaşadığını gören bir daha bakıyor.

Feyza Civelek'i gören bir daha baktı. 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından cesur pozlar

Kızılcık Şerbeti isimli fenomen dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Instagram'da paylaştığı pozlarla görenleri hayrete düşürüyor.

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Civelek'in dizinin zıttı bir hayat yaşadığını gören bir daha bakıyor. İşte ünlü oyuncunun cesur pozları.

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Sektöre ilk adımını Acemi Cadı dizisiyle atan Feyza Civelek, Kavak Yelleri dizisinde de rol aldı. Geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan dizi ise Adını Feriha Koydum oldu.

Güllerin Savaşı isimli dizide yeteneğiyle konuşulan Feyza Civelek, şimdilerde fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veriyor.

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Dizide canlandırdığı karakterin çok dışında pozlarını Instagram hesabından paylaşan Civelek'i görenler, ünlü oyuncuyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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