Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek zayıflama sırrını açıkladı. 2,5 ayda 20 kilo verdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek 2,5 ayda 20 kilo verdi. Civelek zayıflama sırrını açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek zayıflama sırrını açıkladı. 2,5 ayda 20 kilo verdi

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizideki oyuncular da çok konuşuluyor.

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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek hayat veriyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü isim 2,5 ayda 20 kilo verdi.

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Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek zayıflayınca hayatı değişti. Güzel oyuncu Feyza Civelek, değişimi ile herkesi şaşırttı.

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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 28 yaşındaki Feyza Civelek zayıflama sırrını açıklamış ve "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim" şeklinde açıklama yapmıştı.

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