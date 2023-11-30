Fiat’tan ‘Aracını Kullandıkça Öde’ hizmeti

Yeniçağ - Ercan KARACA

Müşterilerinin daha teknolojik, akıllı, hayatı kolaylaştıran ve iyi tasarlanmış mobiliteye erişimini sağlamak hedefiyle çalışan FIAT markası, hayata geçirdiği yenilikçi hizmetlerle otomotiv sektörüne yeni soluklar getirmeye devam ediyor.

FIAT, ‘aracını kullandıkça öde’ fikriyle geliştirdiği ‘Akıllı Servis’ uygulaması ile araç sahiplerinin servis ihtiyaçlarını modern bir anlayışla karşılayarak servis işlemlerinden abonelik yöntemiyle tam kapsamlı şekilde faydalanma imkânı sunmaya başlıyor.

EGEA SAHİPLERİNE ÖZEL

FIAT, 2020 yılında devreye aldığı ve kasko poliçelerinde ‘Akıllı Fiyatlandırma’ dönemini başlatan ‘Connect Kasko' uygulamasından sonra, şimdi de mekanik servis işlemleri için ‘Akıllı Servis' çözümünü devreye alarak müşterilerine benzersiz bir satış sonrası deneyimi sunmaya başlıyor. Egea sahiplerine özel olarak geliştirilen ‘Akıllı Servis’ uygulamasıyla geniş bir hizmet yelpazesinde, periyodik bakımlar, ömürlü parçalar (balata, debriyaj vb.) ve tüm mekanik arızalar kapsam dahiline alınarak alışılagelmiş garanti uygulamasının ötesinde bir hizmet sunuluyor.

2 YIL SABİT FİYAT AVANTAJI

Akıllı servis uygulaması ile Egea sahipleri, her ay kat ettikleri 100 km başına 79 TL ödeyerek, 2 yıl sabit fiyat garantisiyle öngörülebilir ve avantajlı hizmet alacaklar.

Akıllı Servis’ten yararlanmak isteyenler, Fiat Connect uygulaması üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde paketi satın alabilecek; aylık ödemelerini, uygulamada kayıtlı olan kredi kartı bilgileriyle otomatik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Otomotiv sektöründe elektrifikasyon, otonom araçlar ve bağlantılı araçlar tarafındaki gelişmelerle bir dönüşüm yaşandığını belirten Tofaş Mobilite Çözümler Direktörü Hasan Erdoğan, müşteri beklentilerin de değiştiğini söyledi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü “Müşteri artık bizim gibi markalardan sadece araç satışı ve satış sonrası hizmetini değil, bunun devamında, mobilite evrenindeki tamamlayıcı ve değer yaratan alanlarda da hizmet bekliyor. FIAT markası satışta ve satış sonrasında 5 yıldır lider. Sürekli olarak, bu konumu güçlendiren yenilikçi hizmetleri de geliştiriyoruz. Araç sahibi olmak istemeyip hizmet almak isteyenlere abonelik sistemini sunduk. Müşterilerimizin dijital platformlara abone olmaya benzer şekilde hizmet almalarını sağladık. Bağlantılı araçlar tarafında Türkiye’de bu bağlamda sunulan ilk ve en kapsamlı çözüm olan Fiat Connect’i 2018’de hayata geçirdik ve şu anda 100 bine yakın araçta bulunuyor” dedi.

CONNECT HAYAT KURTARIYOR

Erdoğan “Connect insanların hayatını kurtarıyor, kolaylaştırıyor ve faydalar sağlıyor. Connect teknolojisinin var olması bizlere, müşterilerimize katma değerli hizmetler sunmamız için de önemli fırsatlar sağlıyor. Müşteriler, Akıllı Servis hizmetini, Fiat Connect uygulaması üzerinden kolayca satın alabiliyor ve aylık ödemelerini kayıtlı kredi kartları üzerinden otomatik ve güvenli bir şekilde yapabiliyorlar” diye konuştu.

YÜZDE 10 FİYAT AVANTAJI SUNULUYOR

Satış Sonrası Hizmetler ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin ise şunları söyledi:

“Hayata geçirdiğimiz ilk uygulama da bağlantılı araçlar için geliştirdiğimiz Connect Kasko oldu. Bugün 10 binin üzerinde Connect Kasko sahipliği bulunuyor. Connect Kasko müşterilerimize avantajlar sunan yenilikçi bir uygulama. Birincisi, poliçe başlangıcında yüzde 10 fiyat avantajı sağlanıyor. İkincisi, bağlantılı araç teknolojisiyle önceki yılın sürüş davranışları gözlemlenerek bir puanlama yapılıyor. Buradaki puanlamaya göre ekstra yüzde 10’a varan bir fiyat avantajı sunuluyor. Üçüncüsü, aracın kullanılmadığı gün varsa 500 TL’ye kadar ek fiyat indirimi uygulanıyor.”

2 YIL BOYUNCA ENFLASYON, KUR ARTIŞLARI FİYATI ETKİLEMİYECEK

Şahin sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu hizmetimiz 2 yıllık bir üyelik modeliyle çalışıyor. Akıllı servis aboneliği olan müşterilerimiz 2 yıl boyunca enflasyon, kur vb kaynaklı herhangi bir fiyat artışından etkilenmiyor; ödeyeceği bedel TL bazında değişmiyor. Dolayısıyla hem enflasyona hem kur artışlarına karşı korunmuş oluyor. Yani biz o yüzden, garantinin de ötesinde bir hizmet diyoruz.”