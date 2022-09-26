27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İki Malili kadın basketbolcu maç sonu birbirine girdi

İki Malili kadın basketbolcu maç sonu birbirine girdi

2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan'a yenildikleri maç sonrasında iki Malili kadın basketbolcu kavga etti.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 23:12
Takip Et

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda iki Malili kadın basketbolcu kaybedilen Sırbistan maçı sonrası birbirine girdi

İki Malili kadın basketbolcu maç sonu birbirine girdi
+
Aa
-

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan'ın galibiyeti ardından oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kavga kameraya alındı.

TAKIM ARKADAŞLARI GÜÇLÜKLE AYIRDI
Görüntülerde, üst üste dördüncü yenilgisini alan Mali takımında maç sonrasında iki basketbolcu kavga etti. Takım arkadaşları öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.

SON SIRADA BULUNUYOR
Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nın beşinci gününde Sırbistan'a 81-68 kaybederek 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Aybuke
26.09.2022 23:26
O cüsselerle birbirlerine hiç vurmadılar sanki kucaklaşıyorlar yada rol yapıyorlar gibi görünyor pek inandırıcı değil  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
3
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
4
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
5
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
6
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
7
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Son 1 haftada Gürcistan-Rusya sınırından 115 bin kişi geçti
﻿Son 1 haftada Gürcistan-Rusya sınırından 115 bin kişi geçti
﻿Son 1 haftada Gürcistan-Rusya sınırından 115 bin kişi geçti
﻿Kuzey Akım 1'in iki hattında basınç düştü
﻿Kuzey Akım 1'in iki hattında basınç düştü
﻿Kuzey Akım 1'in iki hattında basınç düştü
﻿Üsküdar'da pitbull dehşeti bacağını kaybetme riski var
﻿Üsküdar'da pitbull dehşeti bacağını kaybetme riski var
﻿Üsküdar'da pitbull dehşeti bacağını kaybetme riski var
﻿Danimarka: Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında sızıntı gözlemlendi
﻿Danimarka: Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında sızıntı gözlemlendi
﻿Danimarka: Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında sızıntı gözlemlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.