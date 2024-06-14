Diyanet ihbar etti Türk hacılar sınır dışı edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan'a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikâyet ettiği iddia edildi.

Diyanet'in şikâyeti üzerine Suudi yetkililerin Türk vatandaşlarını otel otel arayarak bulduğu, 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı ettiği ileri sürüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan'ın, bir sohbet sırasında yaptığı itiraflar dikkat çekti. Demirhan, ticari vize veya seyahat vizesiyle Suudi Arabistan'a giden hacı adaylarını şikâyet ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Ticari vize ile seyahat vizesiyle plansız, programsız gelen hacılarımız var. Önceden gidip orada gizlenmiş olan, Arafat’a gitmek için otelde bekleyenler geçen sene çok fazlaydı. Bu sene biz onları şikâyet ettik. Şikâyetçi olduk, ‘Bunlar bizim organizasyonumuzu baltalıyor’ dedik.”

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı, iddialara yanıt vererek, hac vizesi olmayanlara yönelik yaptırımların Suudi Arabistan'ın sorumluluğunda olduğunu belirtti. Başkanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunda gerçekdışı yorumlara neden olan görüntü, 25 Nisan 2024 tarihinde Başkanlığımızda düzenlenen Hac Eğitim Seminerinde Daire Başkanımızın konuşmasının önü ve arkası kesilerek bağlamından koparılmış bir bölümüdür. Hacda görev yapacak bir personelimiz, 2023 haccında hac vizesi olmadan insanların geldiğini ve bu nedenle mağduriyetler yaşandığını ifade etmiş ve bu sene tedbir alınıp alınmayacağını sormuştur. İlgili soru üzerine ise Daire Başkanımız, vatandaşlarımızı yanıltarak mağduriyetlere neden olan kuruluşların şikâyet edildiğinden bahsetmiştir."

Diyanet, 2024 Hac döneminde hac vizesi olmadan Suudi Arabistan’a gelen vatandaşları şikayet ettiği iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan makamlarının, hac vizesi olmayanların Mekke’ye alınmayacağını ve yasalarına aykırı olarak girenlerin idari ve mali yaptırımlara tabi tutulacağını defalarca açıkladığı vurgulandı.

Diyanet, hac vizesi olmayanlara yönelik yaptırımların tamamen Suudi Arabistan yetkililerinin uhdesinde olduğunu açıkladı.