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Canlı yayında FIFA'nın yasakladığı pazubandı taktı

BBC yorumcusu, canlı yayında İngiltere-İran maçı öncesi bir harekete imza attı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:24
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FIFA 'OneLove' pazubandını yasaklamıştı. Canlı yayında FIFA'nın yasakladığı pazubandı taktı

Canlı yayında FIFA'nın yasakladığı pazubandı taktı
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İngiltere Kaptanı Harry Kane, yedi futbol federasyonunun yaptığı ortak açıklamada "oyuncuları ceza alacak konuma sokmak istemediklerini" söylemesinin ardından pazubandı takmayacak.

Kane ve Galler Milli Takımı'nın Kapanı Gareth Bale, daha önce maçlarda bu pazubandı takacaklarını söylemişti.

Kane bunun yerine FIFA'nın Ayrımcılığa Hayır pazubandını takacak.

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