Canlı yayında FIFA'nın yasakladığı pazubandı taktı

İngiltere Kaptanı Harry Kane, yedi futbol federasyonunun yaptığı ortak açıklamada "oyuncuları ceza alacak konuma sokmak istemediklerini" söylemesinin ardından pazubandı takmayacak.
Kane ve Galler Milli Takımı'nın Kapanı Gareth Bale, daha önce maçlarda bu pazubandı takacaklarını söylemişti.
Kane bunun yerine FIFA'nın Ayrımcılığa Hayır pazubandını takacak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.