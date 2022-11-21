Canlı yayında FIFA'nın yasakladığı pazubandı taktı

İngiltere Kaptanı Harry Kane, yedi futbol federasyonunun yaptığı ortak açıklamada "oyuncuları ceza alacak konuma sokmak istemediklerini" söylemesinin ardından pazubandı takmayacak.

Kane ve Galler Milli Takımı'nın Kapanı Gareth Bale, daha önce maçlarda bu pazubandı takacaklarını söylemişti.

Kane bunun yerine FIFA'nın Ayrımcılığa Hayır pazubandını takacak.