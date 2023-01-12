FIFA yılın oyuncusu adayları açıklandı

FIFA tarafından düzenlenen 'Yılın En İyileri' ödüllerinde adaylar belli oldu.

Ödül töreni, 27 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Yılın Futbolcusu Ödülü için açıklanan listede şu isimler yer aldı:

Lionel Messi, Julian Alvarez, Neymar, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Vinicius Jr, Robert Lewandowski, Sadio Mane, Kylian Mbappe, Luka Modric, Mohamed Salah

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI DA AÇIKLANDI

Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü Ödülü için açıklanan listede şu isimler yer aldı:

Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Pep Guardiola, Walid Regragui, Lionel Scaloni