FIFA'dan Süper Lig yasağı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren iki Süper Lig kulübüne transfer yasağı getirdi.

Daha önce adı yasaklı kulüpler arasında yer almayan Samsunspor, 24 Haziran tarihli yayınlanan yeni güncel liste ile birlikte ceza aldı. Yeni güncellemeye göre Samsunspor'un 2 dönem transfer yasağının bugün itibari ile yürürlüğe geçtiği bildirildi.

Açıklanan raporda Süper Lig'den Kayserispor'un da adı bulunuyor. Sarı-Kırmızılı kulübün de 24 Haziran itibariyle transfer yasağı olan kulüpler arasında ismi yer aldı. TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile Giresunspor'un da 2 dönem transfer yasağının başlangıç tarihi olarak 24 Haziran olduğu ifade edildi.

FIFA'nın daha önceden de açıkladığı listede transfer yasağı bulunan kulüpler MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Menemen FK, Konyaspor, Elazığspor, Adanaspor, Hatayspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Adana Demirspor gibi kulüpler yer almıştı.