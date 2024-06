Sen kimsin Deniz Undav. Kürtmüş Türk değilmiş. Ama Alman Milli Takımı'nda oynuyor

Kürt asıllı olduğu için Türk Milli Takımı’nı reddeden Deniz Undav, Almanya ile Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yer alıyor.

Basın toplantısında açıklamalar yapan Deniz Undav ile bir gazeteci arasında skandal bir diyalog yaşandı.

Gazeteci'nin 'Türkiye'nin B seçeneği olacağını söyledin. Türk kökenlisin' ifadelerini kesen Deniz Undav, 'Öncelikle Kürdüm' ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Deniz Undav'ın bu sözleri, Türk taraftarlar tarafından büyük tepki aldı.

KÜRDÜM DİYEREK MİLLİ TAKIMI REDDETTİ

Bir haber sitesinde çıkan iddiaya göre Deniz Undav'ın A Milli Takım'ı, 'Ben Kürdüm, milli takımda oynamam' diyerek reddettiği ve Alman milli takımını tercih ettiği ifade edilmişti.

Ayrıca Deniz Undav, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Stefan Kuntz'a hayalimin Almanya milli takımında oynamak olduğunu söyledim, çünkü burada büyüdüm. Aslına bakarsan Türk milli takımıyla hiçbir ilgim olmadı. Ona yüzde yüz Almanya'ya odaklanacağımı ve bunun hayalim olduğunu söyledim.

Mart ayında oynamak için elimden gelen her şeyi de yapacağımı söyledim. Ve eğer oynarsam her zaman olduğu gibi her şeyimi vereceğim dedim" şeklinde konuşmuştu.

DENİZ UNDAV KİMDİR?

19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Achim kentinde Urfalı Kürt bir ailede dünyaya gelen Deniz Undav, futbola TSV Achim altyapısında başladı.

Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse formalarını da giyen 25 yaşındaki forvet, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzaladı.

BAŞARILARI

Deniz Undav kariyerinde iki kez gol kralı olurken, 1 Belçika 2. Lig kupa zaferi yaşadı.

Geçen sezon Brighton'dan Stuttgart'a kiralanan Deniz, Brighton'a geri döndü.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Deniz Undav, Stuttgart formasıyla çıktığı 33 maçta 19 gol attı, 9 asist yaptı.