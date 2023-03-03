3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adriana Lima FIFA'yı karıştırdı

Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmesine tepki yağıyor.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 21:18
Takip Et

FIFA'yı karıştıran kadı: Adriana Lima

Adriana Lima FIFA'yı karıştırdı
+
Aa
-

FIFA, Brezilyalı model Adriana Lima'nın organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atandığını duyurdu. Ancak modelin sporla bir bağlantısının olmaması üzerine bazı kesimlerden FIFA'ya tepki yağdı.

Ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, FIFA tarafından "FIFA Küresel Taraftar Elçisi" ilan edildi. Brezilyalı modelin her ne kadar futbol tutkusu olduğu bilinse de sporla bir ilişkisinin olmaması tepki çekti.

Organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olan 41 yaşındaki model, geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen FIFA The Best ödüllerinde yer almış ve büyük bir futbol hayranı olduğunu dile getirmişti.
FIFA'YA "SAĞIR" YAKIŞTIRMASI

Ancak Avustralya kadın takımının eski kaptanı Moya Dodd, FIFA'nın bu kararına sessiz kalmadı. Dodd, Lima'nın defilelerden önce kendini aç bıraktığını ve daha önce verdiği bir röportajda kürtajı "suç" olarak nitelendirdiğini hatırlattı. Dodd FIFA'yı "sağır" olarak nitelendirdi.
Avustralya Kadın Sporları Başkanı Gen Dohrmann ise Dodd'un ifadelerine katıldığını söylerken başka efsanelerin neden göz ardı edildiğini sorguladı.Öte yandan, diğer kesimler Lima'nın kadın futbolcuları nasıl temsil edebileceğine dair soru işaretleri olduğunu dile getirdi. Yer alan ifadeler arasında Lima için "Gerçekten teşvik ettiğimiz sporda uluslararası ödüllere sahip biri mi? Bu rol model türü, kampanyanın önünde olması gereken bir tür değildir." ifadeleri kullanıldı.



 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
1
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
2
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
3
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
4
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
5
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
6
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
7
﻿Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
﻿Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
﻿CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
﻿CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
﻿CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
﻿Arda Göztepe'de. Genç kalecinin sözleşmesi uzatıldı
﻿Arda Göztepe'de. Genç kalecinin sözleşmesi uzatıldı
﻿Arda Göztepe'de. Genç kalecinin sözleşmesi uzatıldı
﻿BOTAŞ'tan Bursa'ya geçit yok
﻿BOTAŞ'tan Bursa'ya geçit yok
﻿BOTAŞ'tan Bursa'ya geçit yok
﻿'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu
﻿'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu
﻿'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.