FIFA dünya sıralamasını açıkladı! İşte 6-0'lık İspanya mağlubiyeti sonrası A Milli Takım'ın yeri...

FIFA, ülke sıralamasını güncelledi. Açıklanan yeni listede, İspanya, 1. basamağa yükseldi. Son olarak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya'ya 6-0 mağlup olan A Milli Takımımız, 27. sıradaki yerini korudu.
İşte ilk 10'da yer alan takımların sıralaması;
1-İspanya
2-Fransa
3-Arjantin
4-İngiltere
5-Portekiz
6-Brezilya
7-Hollanda
8-Belçika
9-Hırvatistan
10-İtalya
27-TÜRKİYE
