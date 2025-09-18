FIFA dünya sıralamasını açıkladı! İşte 6-0'lık İspanya mağlubiyeti sonrası A Milli Takım'ın yeri...

FIFA, dünya sıralamasını güncelleyerek kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'yi, 6-0 ile geçen İspanya zirveye otururken, A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri değişmedi. İşte detaylar...

FIFA, ülke sıralamasını güncelledi. Açıklanan yeni listede, İspanya, 1. basamağa yükseldi. Son olarak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya'ya 6-0 mağlup olan A Milli Takımımız, 27. sıradaki yerini korudu.

İşte ilk 10'da yer alan takımların sıralaması;

1-İspanya
2-Fransa
3-Arjantin
4-İngiltere
5-Portekiz
6-Brezilya
7-Hollanda
8-Belçika
9-Hırvatistan
10-İtalya

27-TÜRKİYE

