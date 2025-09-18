12 Dev Adam dünya sıralamasını altüst etti! Yok böyle bir yükseliş

FIBA, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncelledi. Turnuvada 2. olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, tam 15 basamak yükseldi.