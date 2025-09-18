12 Dev Adam dünya sıralamasını altüst etti! Yok böyle bir yükseliş

Kaynak: AA
12 Dev Adam dünya sıralamasını altüst etti! Yok böyle bir yükseliş

FIBA, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncelledi. Turnuvada 2. olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, tam 15 basamak yükseldi.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 12. sıraya yükseldi.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi başarısının ardından 15 basamak birden atlayan Türkiye, 686,2 puanla 12. sıraya yerleşti.

Arda Güler için Real Madrid'e olağanüstü teklif! Yok artık: Dünya futbol tarihine geçecek rakamArda Güler için Real Madrid'e olağanüstü teklif! Yok artık: Dünya futbol tarihine geçecek rakam

gghg.jpeg

Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Süper Lig'de bir ilk: Fenerbahçeliler çıldıracakNe yaptın sen Cengiz Ünder! Süper Lig'de bir ilk: Fenerbahçeliler çıldıracak

Sıralamada ABD, liderlik koltuğunda otururken Avrupa şampiyonluğunu elde eden Almanya, bir basamak yükselerek ikinci, Sırbistan, üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, klasmanda Mali ve Güney Afrika'nın ardından en büyük çıkış yakalayan üçüncü ülke oldu.

Alanyaspor maçı sonrası daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe efsanesi 'Yapı'yı kimin kurduğunu açıkladıAlanyaspor maçı sonrası daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe efsanesi 'Yapı'yı kimin kurduğunu açıkladı

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi! "Bu sezon nasıl bitecek?"Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi! "Bu sezon nasıl bitecek?"

Ali Koç seçimi bıraktı! Resmen duyuruldu: TFF'ye gidiyorAli Koç seçimi bıraktı! Resmen duyuruldu: TFF'ye gidiyor

Eintracht Frankfurt maçı Galatasaray'a 3 milyon euroya mal olabilir!Eintracht Frankfurt maçı Galatasaray'a 3 milyon euroya mal olabilir!

Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkıyor! İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri...Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkıyor! İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri...

Son Haberler
Biga’da Kurtuluş Günü etkinliklerinde emek ve sevgi buluştu
Biga’da Kurtuluş Günü etkinliklerinde emek ve sevgi buluştu
Şüpheli ölüm sonrası doktor baba kendini astı
Şüpheli ölüm sonrası doktor baba kendini astı
ERGO Yatak’ın “Uykun için uygun o.” kampanyası başladı!
ERGO Yatak’ın “Uykun için uygun o.” kampanyası başladı!
CHP Olağanüstü Kurultayı'na itiraz! Gözler YSK'ya çevrildi...
CHP Olağanüstü Kurultayı'na itiraz! Gözler YSK'ya çevrildi...
ST Endüstri Zirveleri fabrikalarla tedarikçileri Gebze’de buluşturdu
ST Endüstri Zirveleri fabrikalarla tedarikçileri Gebze’de buluşturdu