2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli Takım'ın başına Yunan takımının hocası getirildi. Hem Olimpiakos'u hem Türkiye'yi çalıştıracak

Milli Takım'ın başına Yunan takımının hocası getirildi. Hem Olimpiakos'u hem Türkiye'yi çalıştıracak

A Milli Erkek Voleybol takımının başına şu anda Olimpiakos’un başında bulunan Alberto Giuliani getirildi

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 19:38
Takip Et

Filenin Efeleri Giuliani'ye emanet

Milli Takım'ın başına Yunan takımının hocası getirildi. Hem Olimpiakos'u hem Türkiye'yi çalıştıracak
+
Aa
-

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda Nedim Özbey’den boşalan başantrenörlük görevine Yunan ekibi Olimpiakos’un başında bulunan ve bir dönem Halkbank’ı da çalıştıran Alberto Giuliani getirildi.

Başantrenörlük kariyerine 1996 yılında ülkesi İtalya’da başlayan Alberto Giuliani, ilk önemli başarılarını Bre Banca Lannutti Cuneo ile yaşadı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, 2 sezon görev yaptığı kulüp ile İtalya ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere dört kupa kazandı.

2011-2012 sezonunda Cucine Lube Banca Marche Treia’nın başına geçen Alberto Giuliani, burada da 4 şampiyonluk yaşamayı başardı. İtalya Ligi’ni 2 kez kazanan İtalyan başantrenör, 2 kez de İtalya Süper Kupası’nda mutlu sona ulaştı.

Alberto Giuliani’nin sonraki 3 sezonu ise pek parlak geçmedi. Bu süreçte Wixo LPR Piacenza ile birlikte Slovakya Milli Takımını da çalıştıran tecrübeli başantrenör, kupa başarısı gösteremedi.

58 yaşındaki çalıştırıcı, kulüp kariyerindeki ilk İtalya dışı deneyimini ise Türkiye’de yaşadı. 2018-2019 sezonunda Halkbank’ın başına geçen Alberto Giuliani, Şampiyonlar Kupası’nı müzesine götürdü.
OLIMPIAKOS'TA GÖREV YAPIYOR

Milli takım kariyerindeki 2’inci deneyimi için Slovenya ile anlaşan İtalyan başantrenör, 2019 yılında Challenger Kupası’nı kazanırken, Avrupa Şampiyonası’nda ise iki 2’incilik elde etti.

Alberto Giuliani, aynı dönemlerde Polonya ekibi Asseco Resovia Rzeszow’u da çalıştırmıştı. Kariyerine Yunanistan’da devam eden 58 yaşındaki başantrenör, 2021-2022 sezonundan bu yana Olimpiakos’un başında bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
6
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
7
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿Kanada’dan Uygur mültecilere özel yasa
﻿Kanada’dan Uygur mültecilere özel yasa
﻿Kanada’dan Uygur mültecilere özel yasa
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.