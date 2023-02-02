Milli Takım'ın başına Yunan takımının hocası getirildi. Hem Olimpiakos'u hem Türkiye'yi çalıştıracak

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda Nedim Özbey’den boşalan başantrenörlük görevine Yunan ekibi Olimpiakos’un başında bulunan ve bir dönem Halkbank’ı da çalıştıran Alberto Giuliani getirildi.

Başantrenörlük kariyerine 1996 yılında ülkesi İtalya’da başlayan Alberto Giuliani, ilk önemli başarılarını Bre Banca Lannutti Cuneo ile yaşadı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, 2 sezon görev yaptığı kulüp ile İtalya ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere dört kupa kazandı.

2011-2012 sezonunda Cucine Lube Banca Marche Treia’nın başına geçen Alberto Giuliani, burada da 4 şampiyonluk yaşamayı başardı. İtalya Ligi’ni 2 kez kazanan İtalyan başantrenör, 2 kez de İtalya Süper Kupası’nda mutlu sona ulaştı.

Alberto Giuliani’nin sonraki 3 sezonu ise pek parlak geçmedi. Bu süreçte Wixo LPR Piacenza ile birlikte Slovakya Milli Takımını da çalıştıran tecrübeli başantrenör, kupa başarısı gösteremedi.

58 yaşındaki çalıştırıcı, kulüp kariyerindeki ilk İtalya dışı deneyimini ise Türkiye’de yaşadı. 2018-2019 sezonunda Halkbank’ın başına geçen Alberto Giuliani, Şampiyonlar Kupası’nı müzesine götürdü.

OLIMPIAKOS'TA GÖREV YAPIYOR

Milli takım kariyerindeki 2’inci deneyimi için Slovenya ile anlaşan İtalyan başantrenör, 2019 yılında Challenger Kupası’nı kazanırken, Avrupa Şampiyonası’nda ise iki 2’incilik elde etti.

Alberto Giuliani, aynı dönemlerde Polonya ekibi Asseco Resovia Rzeszow’u da çalıştırmıştı. Kariyerine Yunanistan’da devam eden 58 yaşındaki başantrenör, 2021-2022 sezonundan bu yana Olimpiakos’un başında bulunuyor.