Fenerbahçe Opet'in rakibi Tenerife La Laguna

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe Opet, 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Tenerife La Laguna takımıyla karşılaşacak.

İLK MAÇ 3-0 BİTMİŞTİ

Tenerife şehrinde Pabellon Insular de Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta 4 maç sonunda 2'şer galibiyet ve yenilgiyle 7 puan toplayarak 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, henüz set dahi alamayan son sıradaki İspanya ekibi karşısında 3 puanla salondan ayrılmak istiyor.

İstanbul'daki ilk maçta Fenerbahçe Opet, rakibini 3-0 mağlup etmişti.