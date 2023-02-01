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Fenerbahçe Opet'in rakibi Tenerife La Laguna

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife La Laguna karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:38
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Galibiyet için Fenerbahçe İspanya'da

Fenerbahçe Opet'in rakibi Tenerife La Laguna
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe Opet, 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Tenerife La Laguna takımıyla karşılaşacak.

İLK MAÇ 3-0 BİTMİŞTİ

Tenerife şehrinde Pabellon Insular de Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta 4 maç sonunda 2'şer galibiyet ve yenilgiyle 7 puan toplayarak 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, henüz set dahi alamayan son sıradaki İspanya ekibi karşısında 3 puanla salondan ayrılmak istiyor.

İstanbul'daki ilk maçta Fenerbahçe Opet, rakibini 3-0 mağlup etmişti.

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