Filenin Sultanları hata yapmadı. Çek Cumhuriyetini mağlup etti

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grubun 3. maçında Türkiye, Çek Cumhuriyetini 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları hata yapmadı. Çek Cumhuriyetini mağlup etti

2023 Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele ediyor.

Filenin Sultanları, grubun 3. maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Milli takım 3-1'lık setlerle kazandı.

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 23 ÇEKYA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 20 ÇEKYA
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 20 - 25 ÇEKYA
4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 -17 ÇEKYA

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