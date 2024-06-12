Filenin Sultanları Tayland'ı parçaladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'daki FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasına fırtına gibi başladı.

Hong Kong Coliseum'da oynanan mücadeleden Millilerimiz 3-0 galip ayrıldı.

Üç seti 25-17'lik skorlarla kazanan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 9 maçta 7'nci galibiyetini elde etti.

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak "Filenin Sultanları", organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet elde etti.

Filenin sultanları 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.

Ay Yıldızlıların 2. rakibi ise Dominik Cumhuriyeti olacak.

Yarınki mücadele saat 15.30’da başlayacak.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya

ZEHRA GÜNEŞ SAKAT

Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesine Tayland’ı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda tedavisi devam eden Zehra Güneş, Ay Yıldızlı kadroda yer almadı.



Milletler Ligi’nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.