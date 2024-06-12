Milli Takım'ın gizli planını ortaya çıkardı

Nefesimizi tuttuk, Avrupa Şampiyonası'nın başlamasını bekliyoruz.

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'te A Milli Takımımız da mücadele edecek.

Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibimiz, turnuvada sürpriz yapabilecek takımlar arasında gösteriliyor.

A Milli Takımımız'ın son 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet (Macaristan 1-0, Avusturya 6-1, Polonya 2-1), 1 beraberlik (İtalya 0-0) alması kimseyi yanıltmasın.

Üst üste gelen sakatlıklar özellikle savunma kurgumuzu baştan aşağı değiştirirken, Montella'nın ideal 11'ini belirleme çabası bu başarısız sonuçları beraberinde getirdi.

Şimdi geçmişe takılmadan, elimizde kalanlarla Avrupa Şampiyonası'nda adımızdan söz ettirmeye çalışacağız.

Dev organizasyonda ilk rakip Gürcistan. 18 Haziran'da Dortmund şehrindeki Signal Iduna Park'ta konuk edeceğiz! rakibimizi. Ne de olsa Almanya'da ikinci ev sahibi konumundayız. Gurbetçi vatandaşlarımız antrenman biletlerini bile kısa sürede tüketti. Maçta Ay-nasıl bir destek vereceklerini şimdiden hayal edebiliyorum.

Montella'nın, Gürcistan karşısında sahaya süreceği 11'den 8'i belli.

Kale emin ellerde. Mert Günok, Polonya maçında yaptığı kurtarışlarla formda olduğunu gösterdi. Yediği gollerde hatası yoktu.

Sol bekte Ferdi alternatifsiz. Sakatlığı bulunmadığı sürece onu kimse kesemez. Abdülkerim de mutlaka stoperde ismi yazılacak ilk isim. Orta saha ikilisi Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'ten oluşacak. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, forvet arkasında Arda Güler olacak. Arda genç yaşına rağmen bu takımın yıldızı. Üst düzey bir yetenek. Oyun görüşü, pas verme ve şut çekme özellikleri mükemmel. Ayrıca pozitif bir insan. Takımın enerjisini her anlamda artırıyor. Montella'nın forvetteki tercihi ise Barış Alper Yılmaz olacak.

Peki kalan 3 bölge için ön plana çıkan isimler kim?

Sağ bek pozisyonunda Mert Müldür bir adım önde. Stoperde de Kaan Ayhan'ı görmemiz bana göre sürpriz değil. Hele ki Samet Akaydin'ın yaptığı fahiş hatalardan sonra bir daha şans bulacağını düşünmüyorum. Dördüncü tercih konumuna düştü. Merih Demiral ve kadroya sonradan davet edilen Serdar Saatçı ondan fersah fersah önde.

Sol kanat Montella'yı çok zorlayacak. İlk akla gelen isimler Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu. Bir ihtimal Barış Alper'in sol kanada kaydırılıp, forvette Kenan, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'un oynama ihtimali doğabilir.

Kim şans bulursa bulsun Ay-Yıldızlı formanın ağırlığına yakışır şekilde mücadele edecektir. Bize düşen görev onlara sonuna kadar güvenmek, başarılarını keyifle izlemektir.