Gemi batarsa ilk kimler kurtulur? Aynı gemide olanların sınıflara göre kurtulma şansı nedir? Filikalara ilk kim ulaşır?

Tabii ki en fazla 1. Sınıfta yolculuk yapanlar kurtulur...

Elbette makine dairesindekilerin pek şansı yoktur...

Batarsak birlikte batarız şeklinde değerlendirilen yorum tartışmalar sonucunda Paramedya, ilginç bir istatistik paylaştı.

Aynı gemide yer alan farklı sınıflar, aynı oranda mı ölüyor. 1. Sınıf yolculardan 3. Sınıfa ve yönetim katına kadar gemilerdeki ortalama ölüm istatistiği nedir?

Batan gemiler arasında adı en çok duyulan Titanik üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, Titanik battığında en fazla can kaybı gemide 3.sınıfta yolculuk yapanlarda oldu.

Bu facia ile ilgili hazırlanan titanicfacts adlı internet sitesi ilginç istatistiği ortaya koymuş. Siteye göre, Titanik battığında 1.sınıf yolcuların yüzde 60’ı kurtulmuş. 2.sınıfta yolculuk edenlerin kurtulma oranı ise yüzde 42 olmuş.

Dünya denizcilik tarihindeki en büyük facia olarak kayıtlara geçen Titanik’te en fazla can kaybı 3.sınıf yolcularda olmuş. Bu sınıfta yolculuk edenlerin yüzde 24’ü sadece hayatta kalabilmiş.

Bu istatistiğe göre, aynı gemide bulunup da batması halinde üst sınıfların zarar görme olasılığı alt sınıflara oranla daha düşük.

Titanik faciasında en dikkat çeken olay ise büyük batışta gemiyi kullananların sadece yüzde 25’in hayatını kaybetmesi oldu.



1.Sınıf yolcuların yüzde 61’i kurtulurken yüzde 39’u hayatını kaybetti.



İkinci sınıf gemi yolcularının yüzde 42’si hayatta kalırken, yüzde 58’i öldü.



En fazla can kaybı 3.sınıf yolcularında oldu. Aynı gemide olmalarına rağmen 3.sınıfta yolculuk edenlerin yüzde 76’sı kurtulamadı ve öldü.

Gemicilerin de o ünlü sözde söylediği gibi "Geminin gücü makine dairesindedir. Gemi battığında makine dairesindekilerin kurtulma şansı pek yoktur. ‘Aynı gemideyiz’ lafları, filikaların yanında olan güvertedekilerden gelir..." Orhan Can